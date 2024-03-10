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Игрок «Ахмата» Шелия: «Динамо» сможет побороться за золото, команда выглядит хорошо

Игрок «Ахмата» Шелия: «Динамо» сможет побороться за золото, команда выглядит хорошо
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о минувшем матче 20-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб проиграл «Динамо» со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Согласен с тем, что удаление Харина сломало игру «Ахмату» (на 45+4-й минуте красную карточку получил полузащитник Евгений Харин. — Прим. «Чемпионата»). Но в целом у нас не получилось забить. Если бы сумели, игра пошла бы по другому сценарию.

Сможет ли «Динамо» побороться с «Зенитом» за золотые медали? Сможет. По игре «Динамо» сегодня выглядело хорошо, а на дистанции посмотрим, кто будет сильнее», — приводит слова Шелии «Евро-Футбол.ру».

После 20 туров чемпионата России бело-голубые набрали 38 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Ахмат» заработал 20 очков и расположился на 12-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало в 16:00 мск.

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