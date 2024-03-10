«Страсбург» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00

Сегодня, 10 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров Лиги 1 «Страсбург» набрал 26 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Монако» заработал 42 очка и расположился на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Лиги 1. В той игре монегаски разгромили «Страсбург» со счётом 3:0. Голами отметились нападающий Виссам Бен-Йеддер и вингер Такуми Минамино, оформивший дубль.