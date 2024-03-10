Станислав Черчесов оценил соперников сборной России в предстоящих матчах

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уровне соперников российской национальной команды в предстоящих товарищеских матчах — Сербии и Парагвая.

«Сербия и Парагвай – хорошие соперники, уже, как говорится, футбольные. Жизнь идёт, в мире люди начинают понимать, поэтому надеемся, что две предстоящие игры дадут другим сборным форточку, чтобы не отказывались играть с Россией.

А так понятно, что это контрольные матчи, сам два года ими занимался перед чемпионатом мира. Так ты к чему-то готовишься, а тут всё равно хочется соревновательности», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сборная России сыграет с сербской национальной командой 21 марта, а со сборной Парагвая — 25 марта.