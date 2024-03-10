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«Страсбург» — «Монако»: Головин в стартовом составе на матч 25-го тура Лиги 1

Сегодня, 10 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Страсбург»: Беллааруш, Дукуре, Перрен, Соу, Жильбер, Мванга, Делен, Сиссоко, Диарра, Эмега, Баква.

«Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Фофана, Закария, Минамино, Головин, Бен-Йеддер, Балогун.

После 24 туров Лиги 1 «Страсбург» набрал 26 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата Франции «Монако» заработал 42 очка и расположился на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Лиги 1. В той игре монегаски разгромили «Страсбург» со счётом 3:0. Голами отметились нападающий Виссам Бен-Йеддер и вингер Такуми Минамино, оформивший дубль.