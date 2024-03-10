«Davaii Spartak!» Промес поддержал красно-белых перед матчем с «Факелом»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, на текущий момент находящийся под домашним арестом в ОАЭ, поддержал красно-белых перед грядущим матчем 20-го тура чемпионата России с «Факелом», который состоится сегодня, 10 марта.

«Голодный. Davaii Spartak!» — написал Промес в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Промеса

Напомним, в конце февраля нидерландский футболист был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.