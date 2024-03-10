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«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» и прервал серию из пяти поражений

«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» и прервал серию из пяти поражений
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и командой «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мельников – 22'     2:0 Фомин – 43'     3:0 Уридия – 47'    

Первый мяч был забит на 22-й минуте, когда защитник Никита Мельников вывел «Черноморец» вперёд. В конце первого тайма защитник Денис Фомин увеличил преимущество хозяев. В начале второго тайма нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного и установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Черноморец» прервал серию из пяти поражений. Новороссийская команда поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. «СКА-Хабаровск» находится на 13-й позиции.

Турнирная таблица Первой лиги
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