«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» и прервал серию из пяти поражений

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и командой «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
Первый мяч был забит на 22-й минуте, когда защитник Никита Мельников вывел «Черноморец» вперёд. В конце первого тайма защитник Денис Фомин увеличил преимущество хозяев. В начале второго тайма нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного и установил окончательный счёт встречи.
Таким образом, «Черноморец» прервал серию из пяти поражений. Новороссийская команда поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. «СКА-Хабаровск» находится на 13-й позиции.
- 10 марта 2024
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