Вратарь «Арсенала», вероятно, зашёл с мячом в ворота в ничейном матче с «Кубанью». Фото

10 марта завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч завершился со счётом 0:0.

Игра не обошлась без скандала. На 56-й минуте вратарь тульского «Арсенала» Никита Кокарев, вероятно, зашёл с мячом в ворота после навеса с фланга. Арбитры посчитали, что мяч не пересёк линию ворот, поэтому не засчитали гол краснодарцев.

Фото: Кадр из трансляции матча

После 22 туров Первой лиги «Кубань» набрала 21 очко и занимает 17-е место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Арсенал» заработал 39 очков и расположился на второй строчке.