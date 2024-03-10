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В матче «Локомотив» — «Сочи» впервые в РПЛ судья объявил решение на весь стадион

В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. На момент выхода новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте матча произошёл исторический момент. Арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову, объяснив своё решение на весь стадион.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.

Ранее, на 53-й минуте, в этой игре в составе железнодорожников за вторую жёлтую карточку был удалён Артём Карпукас.