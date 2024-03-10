Арбитр Федотов оценил решение удалить игрока «Сочи» в матче с «Локомотивом»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с удалением нападающего «Сочи» Серхио Кордовы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Итоговый результат — 2:2.

«Чебан ошибся, показав лишь жёлтую карточку Кордове. Это обязательный момент для вмешательства VAR, что и сделал Безбородов – позвал Чебана к монитору. Игрок «Сочи» в борьбе с игроком «Локомотива» выставил руку в сторону, а потом предплечьем нанёс ему удар по лицу. Правильное решение – красная карточка игроку гостей. Будем смотреть, почему Чебан не увидел эпизод. Но VAR ошибку исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.