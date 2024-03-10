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Арбитр Федотов оценил решение удалить игрока «Сочи» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Федотов оценил решение удалить игрока «Сочи» в матче с «Локомотивом»
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Российский арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с удалением нападающего «Сочи» Серхио Кордовы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Итоговый результат — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«Чебан ошибся, показав лишь жёлтую карточку Кордове. Это обязательный момент для вмешательства VAR, что и сделал Безбородов – позвал Чебана к монитору. Игрок «Сочи» в борьбе с игроком «Локомотива» выставил руку в сторону, а потом предплечьем нанёс ему удар по лицу. Правильное решение – красная карточка игроку гостей. Будем смотреть, почему Чебан не увидел эпизод. Но VAR ошибку исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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