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Наставник «Интера» Индзаги признан лучшим итальянским тренером года

Наставник «Интера» Индзаги признан лучшим итальянским тренером года
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Наставник «Интера» Симоне Индзаги получил премию лучшему итальянскому тренеру года, сообщает Calciomercato. Данная награда вручается с 2011 года.

«Я благодарен за эту престижную награду. Это признание было бы невозможно без исключительной поддержки всех тех, кто работал со мной на протяжении многих лет. Я посвящаю эту награду им и своей семье», – приводит слова Индзаги Calciomercato.

Напомним, Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, действующий контракт Симоне с «нерадзурри» рассчитан до лета 2025 года. Ранее 47-летний специалист работал с римским «Лацио». Итальянец выиграл с «Интером» пять трофеев — два Кубка и три Суперкубка Италии. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Манчестер Сити» (0:1).

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