Тикнизян: нет объяснения, что происходит с «Локо». Рецепт успеха всегда один — работа

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах железнодорожников в чемпионате России после зимней паузы. Ранее «Локомотив» уступил «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

«Я не знаю, кто говорит, что «Локомотив» плохо подготовился. Если посмотреть наши контрольные игры на сборах, то мы со всеми соперниками играли очень хорошо, одержали много побед. Были уверены, что во второй части сезона стартанём очень неплохо, но я пока не могу найти объяснение тому, что сейчас с нами происходит. Рецепт успеха всегда один — это работа», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 20 матчей.