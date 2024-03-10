Тикнизян: все поддержали Карпукаса после удаления — сам проходил через такое

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что игроки красно-зелёных поддержали одноклубника Артёма Карпукаса, которого удалили с поля в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Конечно, мы все поддержали Тёму. Он очень классный футболист. Такое со всеми бывает. Я сам неоднократно проходил через такое. Надеюсь, это его последнее удаление», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на 53-й минуте встречи главный арбитр Сергей Чебан показал полузащитнику «Локомотива» Карпукасу вторую жёлтую карточку за грубый фол в центре поля. На 75-й минуте рефери уравнял составы команд, удалив с поля игрока гостей Серхио Кордову.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.