Рифат Жемалетдинов в среднем потратил меньше минут на гол, чем остальные футболисты РПЛ

Сегодня, 10 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи» (2:2). Забитым мячом в нём отметился полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. По данным Opta Sports, в этом сезоне чемпионата России футболисту требуется в среднем 67 минут для того, чтобы забить гол. По этому показателю он является лучшим в лиге.

На втором месте по показателю затраченных минут на гол располагается нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (76 минут). Следом идут нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (98 минут), который является лучшим бомбардиром турнира, форвард «Ахмата» Гамид Агаларов (108 минут), а также полузащитник «Ростова» Иван Комаров (112 минут).

В нынешнем сезоне Рифат Жемалетдинов забил пять голов за московский «Локомотив».