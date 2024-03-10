Дзюба орал на Глушенкова, Пиняев удивлялся решению судьи. Фото матча «Локомотив» — «Сочи»

Сегодня, 10 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и закончилась ничейным результатом — 2:2.

На второй минуте счёт в матче открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд. На 51-й минуте южане снова сравняли счёт усилиями Марсело Алвеса.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Отметим, что Сергей Чебан показал две красные карточки в этом матче. На 53-й минуте он удалил полузащитника железнодорожников Артёма Карпукаса за две жёлтые, а на 75-й игрока южан Серхио Кордову. Причём удаление Кордовы оказалось историческим, так как впервые в РПЛ судья озвучил решение после вмешательства VAR на весь стадион.

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об эмоциональных разговорах в команде после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Повышенные тона после матча — это нормально, потому что это эмоции. У нас нет никаких конфликтов в команде. Мы все очень требовательны друг к другу. Мы просто расстроены тем, что не удалось победить сегодня», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.