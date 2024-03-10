«Спартак» в «Лужниках» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Любимов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факелу» удалось добыть уверенную победу — 2:0.

На 37-й минуте «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова с 11-метровой отметки. На 66-й минуте воронежцы упрочили лидерство — мяч в свои ворота срезал хавбек «Спартака» Данил Пруцев. До финального свистка команды больше не забивали. Матч так и завершился — 2:0.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.