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«Спартак» в «Лужниках» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ

«Спартак» в «Лужниках» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Любимов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факелу» удалось добыть уверенную победу — 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

На 37-й минуте «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова с 11-метровой отметки. На 66-й минуте воронежцы упрочили лидерство — мяч в свои ворота срезал хавбек «Спартака» Данил Пруцев. До финального свистка команды больше не забивали. Матч так и завершился — 2:0.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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