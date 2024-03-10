Мостовой: похоже, зря Абаскаль вернулся на лавку. «Спартак» должен получить дозу критики

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые проиграли воронежскому «Факелу» (0:2).

«Сенсационный результат! С «Зенитом» без Абаскаля 0:0, а сейчас вернулся на лавку, похоже, зря. Нужно похвалить «Факел», а «Спартак» должен получить большую дозу критику. После ничьей в Петербурге, когда «Спартак» выдержал, здесь просто развалились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.