Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: похоже, зря Абаскаль вернулся на лавку. «Спартак» должен получить дозу критики

Мостовой: похоже, зря Абаскаль вернулся на лавку. «Спартак» должен получить дозу критики
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые проиграли воронежскому «Факелу» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Сенсационный результат! С «Зенитом» без Абаскаля 0:0, а сейчас вернулся на лавку, похоже, зря. Нужно похвалить «Факел», а «Спартак» должен получить большую дозу критику. После ничьей в Петербурге, когда «Спартак» выдержал, здесь просто развалились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
Мостовой: «Лужники» могут стать вдохновением и добавить сверхмотивации «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android