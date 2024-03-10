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Новый спортдиректор «Баварии» пообещал обсудить продление контракта с Киммихом

Новый спортдиректор «Баварии» пообещал обсудить продление контракта с Киммихом
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Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал текущую ситуацию с контрактом полузащитника команды Йозуа Киммиха.

«Разговор с Йозуа о продлении контракта ещё не состоялся, но он состоится. Он очень важный и достойный игрок мюнхенской «Баварии».

Всё будет зависеть во многом от мнения нового тренера. Йозуа отлично смотрится на правом фланге обороны, оказывая существенную помощь команде. Однако он так же хорошо играет и в центре полузащиты», — приводит слова Эберля журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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