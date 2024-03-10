«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А, Миранчук вышел на поле на 88-й минуте

Сегодня, 10 марта, состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Аталанта» из Бергамо. Встреча прошла в Турине (Италия) на стадионе «Альянц – Ювентус». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Игра закончилась ничейным результатом – 2:2.
В составе гостей дублем отметился Тён Компейнерс. У туринцев забивали Андреа Камбьязо и Аркадиуш Милик.
Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 88-й минуте и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Ювентус» набрал 58 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта», набравшая 47 очков, идёт шестой.
- 10 марта 2024
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