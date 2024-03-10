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«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А, Миранчук вышел на поле на 88-й минуте

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А, Миранчук вышел на поле на 88-й минуте
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Сегодня, 10 марта, состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Аталанта» из Бергамо. Встреча прошла в Турине (Италия) на стадионе «Альянц – Ювентус». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Игра закончилась ничейным результатом – 2:2.

Италия - Серия А . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Копмейнерс – 35'     1:1 Камбьязо – 66'     2:1 Милик – 70'     2:2 Копмейнерс – 75'    

В составе гостей дублем отметился Тён Компейнерс. У туринцев забивали Андреа Камбьязо и Аркадиуш Милик.

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 88-й минуте и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Ювентус» набрал 58 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта», набравшая 47 очков, идёт шестой.

Таблица Серии А
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