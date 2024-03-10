Галактионов: объявление судейского решения на весь стадион? Я вообще ничего не слышал

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что в матче с «Сочи» впервые в РПЛ судья объявил решение на весь стадион.

«Может быть, для тех, кто сидит у экранов телевизоров, в этом есть какое-то подспорье. Я, если честно говорить, вообще ничего не слышал, потому что всё расплывалось на фоне стадиона, все объявления. Половина была непонятна — о чём говорят, что говорят. Только добавляет это время к основному. Раз приняли такое решение в регламенте, значит, будем его придерживаться», – приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

10 марта «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась ничейным результатом – 2:2.

На 75-й минуте матча произошёл исторический момент. Арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову, объяснив своё решение на весь стадион.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.