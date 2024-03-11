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Гасперини рассказал о неприятной тенденции в игре «Аталанты»

Гасперини рассказал о неприятной тенденции в игре «Аталанты»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 28-го тура Серии А с «Ювентусом», который завершился со счётом 2:2.

«У нас были возможности перейти в контратаку и забить ещё один гол, но «Ювентус» также оказывал на нас сильное давление. Что меня разочаровывает, так это то, что мы не в первый раз пропускаем два гола подряд. Мы вот так провалили матч с «Болоньей», по крайней мере, на этот раз мы заработали очко, но нам нужно быть более осторожными», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта», набравшая 47 очков после 28 матчей, занимает шестое место. «Ювентус» после этой встречи набрал 58 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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