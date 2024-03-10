«Юве» за пять минут перевернул игру с «Аталантой». Но скатился на третье место

Помните, в Италии была борьба за чемпионство? В тот период, когда сезон только начался, а «Юве» даже немного полидировал. Дальше телепортируемся в март, смотрим в таблицу и заканчиваем с этим сезоном. Будущий титул «Интера» кажется уж слишком очевидным. Но интригу в чемпионате всё равно надо где-то искать. Например, в борьбе за второе место и ниже. Там есть претенденты. Хотя совсем недавно очевидным казался «Ювентус». Но в воскресенье перед своим матчем они скатились на третью строчку. На вторую забрался «Милан». Команду Аллегри же ждал матч с «Аталантой», которая отчаянно зацепляется за зону еврокубков и мечтает о четвёртом месте.

Вообще, оба клуба в кризисе. Если брать исключительно результаты, то порой ощущение, что «Юве» и «Аталанта» переоценены. У туринцев только одна победа в шести последних матчах. Вырванная в компенсированное время у аутсайдера лиги «Фрозиноне». При этом нет еврокубков. И с такой стабильностью они хотели бороться за титул? Смешно. У «Аталанты» – одно очко за последние три встречи. Плюс сокрушительное поражение от «Интера». Алексей Миранчук вышел в той встрече. Как и с «Миланом» за неделю до этого. Ожидалось, что он появится в основе и на «Юве», но россиянин остался в запасе. А появился на поле только на 88-й минуте.

Туринцы с первых минут продемонстрировали солидность. Да, Аллегри не мог рассчитывать на Рабьо и Влаховича, но это не было особенно заметно. Команда забрала мяч под контроль, а соперник даже и не стремился перехватить инициативу. «Аталанту» полностью устраивала игра вторым номером. Цель – не пропустить и рассчитывать на редкие моменты.

Первый опасный у «Юве» возник на 14-й минуте, когда Миретти бил головой, но Карнесекки был надёжен. Дальше подходы продолжились, но очевидных шансов гости не давали. Максимальная дисциплина и редкие попытки вырваться в атаку.

К 35-й минуте у бергамасков было 0 ударов по воротам. Что вы думаете? Первый же стал голевым. Штрафной: Пашалич выкатил на Копмейнерса, и нидерландец сильно пульнул в сторону ворот. Наверняка это стало сюрпризом для Щенсного и всей обороны. Но не для «Аталанты», которая явно ждала именно такого шанса. И воспользовалась им.

«Ювентус» — «Аталанта» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

После пропущенного мяча «Юве» слегка приуныл. И явно стремился быстрее закончить тайм, чтобы после перерыва всё изменить. На вторые 45 минут вышла команда словно с другой энергетикой. Злая, заряженная и агрессивная. Сначала мяч разыграли Милик и Кьеза, но итальянец пробил рядом с воротами. Потом Гасперини убрал с поля центрального нападающего Скамакку, который цеплялся и боролся за все мячи, и у «Аталанты» всё посыпалось. За пять минут «Ювентус» перевернул игру.

Сначала Камбьязо воспользовался передачей главного ассистента дня Маккенни и протолкнул мяч в ворота. А вскоре уже Милик с 12 метров воспользовался скидкой того же Маккенни и вывел команду вперёд.

Казалось, «Юве» своего уже не упустит. Но они явно недооценили возможности соперника по использованию любых, даже самых незначительных шансов. Во втором тайме у «Аталанты» было два удара в створ. И один закончился голом. Аплодисменты всё тому же Копмейнерсу: парень круто открылся и сравнял счёт.

Оставшиеся 15 минут «Ювентус» провёл чуть активнее. Но шансов забить так и не создал. В итоге ничья, которая оставила туринцев на третьем месте после тура, а «Аталанту» – на шестом.