Личка: в «Динамо» Смолов может помочь молодым развиваться

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о текущей ситуации с контрактом нападающего своей команды Фёдора Смолова.

«Переподписал ли бы я трудовое соглашение со Смоловым? Да! Федя может помочь молодым развиваться. И когда Фёдор выходит на поле, всегда помогает, принимает элегантные решения. Так что мой ответ — да», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.