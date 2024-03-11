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Фил Фоден определился с местом продолжения карьеры

Фил Фоден определился с местом продолжения карьеры
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ведёт переговоры по новому контракту с английским клубом.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, футболист готов подписать с «горожанами» новое соглашение. В настоящий момент стороны ведут переговоры. Ожидается, что новый контракт Фодена будет рассчитан до середины 2029 года.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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