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Флик встретился с Лапортой и обсудил возможное назначение в «Барселону»

Флик встретился с Лапортой и обсудил возможное назначение в «Барселону»
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Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и провели первоначальные консультации на предмет его назначения в клуб, сообщает Footmercato.

Указано, что переговоры прошли плодотворно. С Фликом был его агент. Договорённости пока нет, так как в «Барсе» окончательно не определились по поводу фигуры будущего тренера.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Также сообщается, что руководству «Барселоны» предложили кандидатуру Массимилиано Аллегри, который сейчас возглавляет «Ювентус». Но он не является приоритетным вариантом. В клубе есть сомнения по отношению к нему.

59-летний Флик без работы с сентября прошлого года – тогда он был уволен из сборной Германии. На тот момент команда потерпела четыре поражения и один раз раз сыграла вничью в пяти последних товарищеских матчах.

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