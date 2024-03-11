Пименов: «Динамо» включилось в золотую гонку РПЛ, козырь команды — нападение

Бывший игрок московского «Динамо» Руслан Пименов оценил турнирные амбиции и игру бело-голубых после их победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). По мнению экс-футболиста, «Динамо» полноценно включилось в борьбу за чемпионство. Также Пименов подчеркнул атакующий стиль игры команды и назвал нападение козырем нынешнего «Динамо».

« Козырь «Динамо» в нападении. Это самая бьющая команда в РПЛ. Личка решил сделать акцент на нападении. «Динамо» пока проскакивает по принципу «чужая команда забьет сколько сможет, а мы — сколько захотим». Москвичи включились в золотую гонку. Личка смог найти подход к Карраскалю, который после зимы засверкал и делает ключевые действия, — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» набрало 38 очков за 20 матчей и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У лидера РПЛ, «Зенит», 40 очков в активе. Второе место занимает «Краснодар», на счету которого 39 очков.