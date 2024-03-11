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Игрок «Факела» Магаль: нашу победу над «Спартаком» нельзя назвать случайной

Игрок «Факела» Магаль: нашу победу над «Спартаком» нельзя назвать случайной
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Полузащитник воронежского «Факела» Руслан Магаль высказался о победе во встрече со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Воронежцам удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Старались действовать так же, как и в Воренже, прессинговать всю игру. Можно сказать, что всё получилось, раз выиграли. Стараемся делать на поле то, что от нас требует тренер. Играем в энергозатратный футбол, и нам это удаётся.

Не сказал бы, что «Спартак» сыграл с нами слабо. Он показал неплохой футбол, хотя нашу победу нельзя назвать случайной. Мы были хороши на поле и реализовали свои моменты. Просто красно-белым в некоторых матчах не везёт. Две победы в сезоне над «Спартаком»? Я бы не сказал, что это результат удачи. Один раз может подфартить, но не два», — приводит слова Магаля «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, В 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» с аналогичным счётом — 2:0.

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

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