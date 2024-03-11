Экс-тренер «Факела» Пятибратов: почему кто-то должен удивляться поражению «Спартака»?

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал победу воронежцев в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Почему кто-то должен удивляться поражению «Спартака»? Я вообще не удивлён, зная, как «Факел» готовился и как может играть против «Спартака». Вспомните их последнюю очную встречу в Воронеже. Все сказали, что если бы не поле, «Факел» не обыграл бы «Спартак». Вот, пожалуйста, — было шикарное поле в Москве. Ещё был шикарный «Факел». А у «Спартака», к сожалению, на данный момент это данность.

Я не увидел мощного, энергичного и умного «Спартака». Они старались, была доминация во владении, но футбол — это реализация. Просто «Факел» больше хотел победить. Команда организовано играла и абсолютно закономерно победила. В этой игре мы понимаем, что совокупное мастерство игроков «Спартака» выше. Но «Факел» мечтал о победе и её добился. Конечно, никуда не денется здесь тренерское мастерство.

Сейчас все смеются, что без Абаскаля «Спартак» играет лучше. Но тренер и нужен, чтобы управлять эмоциональным состоянием игроком. В Петербурге почти 60 тысяч болельщиков — там не надо настраивать команду. В игре с «Факелом», возможно, произошла недооценка. Возможно, футболисты «Спартака» до игры понимали, что у них будет преимущество. Это тренерское поражение и его нужно принять. Я уже не удивляюсь, что «Спартак» очень нестабилен после рестарта чемпионата», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.