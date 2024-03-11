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Дркушич: в новом году «Сочи» ещё ни разу не проиграл – состояние позитивное

Дркушич: в новом году «Сочи» ещё ни разу не проиграл – состояние позитивное
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич оценил психологическое состояние команды Морено Гонсалеса после возобновления сезона-2023/2024.

«Состояние внутри «Сочи» позитивное — мы ещё ни разу не проиграли в этом году. В матче с «Локомотивом», как и в игре с «Балтикой», у нас было достаточно шансов, чтобы победить. Но игра с «Локомотивом» была очень тяжёлой.

«Локомотив» очень классно прессинговал нас, и хорошо, что мы быстро забили ответный мяч. Потом из-за плохой концентрации пропустили красивый гол. Второй тайм начался прекрасно для нас, мы сравняли счёт, а потом произошло удаление Карпукаса. Я тогда думал, что мы возьмём контроль над игрой, но Кордова получил красную карточку. «Локомотив» выпустил Дзюбу вперёд и начал играть длинными передачами, но мы хорошо боролись до конца и набрали очко.

Судейство было нормальное. Арбитр судил как за нас, так и за «Локомотив». По поводу гола Пиняева — я видел, что он играл рукой, поэтому сразу знал, что судья отменит гол», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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