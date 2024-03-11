Пименов: «Краснодар» не готов физически и уже много потерял весной

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о результатах «Краснодара» после возобновления сезона-2023/2024. Напомним, в минувшие выходные команда Владимира Ивича уступила «Ростову» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Краснодар» уже много потерял этой весной. «Зенит» включился и уже занял первую строчку. Команда Ивича не готова физически, хотя возможно, что это только на первые несколько туров. Буду внимательно следить за «Краснодаром», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.