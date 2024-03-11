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Президент РФС: Договорились об игре Беларусь — Россия в июне, возможен матч с Китаем

Президент РФС: Договорились об игре Беларусь — Россия в июне, возможен матч с Китаем
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможных соперниках для сборной России по товарищеским матчам. Так, по словам функционера, уже согласована игра со сборной Беларуси. Встреча состоится в июне в Минске. Также Дюков отметил, что РФС находится в контакте с Федерацией футбола Китая.

«Мы договорились о проведении игры со сборной Беларуси. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске.

Слухи о матче с Китаем? Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о сроках.

Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведем», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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