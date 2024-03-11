Каррагер: ван Дейк выиграл дуэль у Холанда, Вирджил выдающийся игрок

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре капитана мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1). По словам Каррагера, нидерландский защитник сумел нейтрализовать нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, что было очень важно для «красных» в этой встрече.

«Блестящая игра. Ещё до старта игры я говорил, что лучшие защитники — взять, например, Тони Адамса или Джона Терри — определяют внешний облик команды. Великие игроки страхуют вас, и именно поэтому Вирджил был лучшим в матче с «Ман Сити». Я очень высоко оцениваю его вклад, он выдающийся игрок. Посмотрите, против кого он играл — против Холанда, лучшего нападающего в мире. И ван Дейк вышел из этой дуэли победителем», — приводит слова Каррагера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Напомним, после 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.