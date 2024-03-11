Кечинов: в игре с «Факелом» у «Спартака» не было никакой игры — отсюда и результат

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Факелом» (0:2).

«Конечно, поражение «Спартака» стало неожиданным. Думал, на поле в «Лужниках» в Москве «Спартак» при своих болельщиках соберётся возьмёт реванш за поражение в Воронеже. Это были мои ожидания.

Но получился сценарий того матча в Воронеже. Только там играли на ужасном поле, и «Факел» проявил характер, сумасшедшую волю к победе, а «Спартак» — ничего. То же произошло и на хорошем поле. «Факел» опять проявил те же качества, а «Спартак» — нет. У «Спартака» не было никакой игры — отсюда и результат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.