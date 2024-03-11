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Макарчук: удаления Кордовы с «Локомотивом» не было — судья хотел уравнять составы

Макарчук: удаления Кордовы с «Локомотивом» не было — судья хотел уравнять составы
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук полагает, что нападающего южан Серхио Кордову не должны были удалять в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

«Считаю, что удаления Кордовы не было. Судья, наверное, просто хотел уравнять составы», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, проходивший накануне, 10 марта, матч между «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью со счётом 2:2. Серхио Кордова получил прямую красную каточку на 75-й минуте игры. После 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства команда Роберта Морено сыграет с московским ЦСКА на домашней арене.

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