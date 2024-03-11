В «Факеле» заявили, что не заплатят двойные премиальные игрокам за победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что воронежский клуб не готов заплатить игрокам двойные премиальные за победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». По словам функционера, у «Факела» нет финансовой возможности для двойных премиальных. Напомним, воронежцы обыграли красно-белых со счётом 2:0.

«Сделаем ли мы исключение и заплатим игрокам двойные премиальные за победу над „Спартаком“? Никаких исключений не будет. Если бы у нас были финансовые возможности вознаграждать игроков за победы над определенными соперниками, наверное, мы бы так поступили. Но сегодня об этом не думаем. Живем по средствам. Наши козыри — организация игры и командный дух», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-экспресс».