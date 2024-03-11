Капитан «Факела» Квеквескири: газон на стадионе «Лужники» не мешал «Спартаку»

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о состоянии газона на стадионе «Лужники», а также высказался об игре своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Напомним, матч проходил в «Лужниках», так как лига запретила проводить игру на домашнем поле красно-белых из-за неудовлетворительного состояния газона.

«Поле как поле. Хорошее поле. Обеим командам оно давало играть в футбол, «Спартаку» оно не мешало. Мы играли в свой футбол, делали то, что требует тренер. Самое главное — атмосфера внутри команды, мы верим друг в друга. Атмосфера тяжелая вещь, её надо поддерживать, сохранять.

«Факел» перебил «Спартак»? Мы не перебили их, а переиграли. У них всего один опасный момент за игру был. Во втором тайме они уже больше в навал играли, длинными передачами», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт».

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.