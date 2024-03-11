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Защитник «Черноморца» Мельников высказался о своём голе в дебютном матче в Первой лиге

Защитник «Черноморца» Мельников высказался о своём голе в дебютном матче в Первой лиге
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Футболист «Черноморца» Никита Мельников, перешедший в команду в зимнее трансферное окно из тульского «Арсенала», прокомментировал свой дебютный матч в Мелбет Первой лиге со СКА-Хабаровск (3:0).

«Свой дебют в Первой лиге оценю отлично. Мы выиграли 3:0, мне удалось открыть счёт в матче. Есть ещё много над чем работать, но очень рад, что сегодня получилось одержать победу. Мы выходили биться, каждый старался внести максимальный вклад. Адаптация в команде уже закончилась, меня очень тепло приняли, со всеми общаюсь. В команде дружеская атмосфера», – приводит слова Мельникова Metaratings.

Мельникову 24 года, он выступает на позиции центрального защитника. К «Черноморцу» Никита присоединился на правах свободного агента. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тысяч. Новороссийский «Черноморец» после 22 туров Первой лиги находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства команда Вадима Гаранина сыграет с «Шинником» на домашней арене.

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