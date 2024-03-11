Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Канселу считает «Ман Сити» фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Защитник «Барселоны» Канселу считает «Ман Сити» фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу считает, что «Манчестер Сити» является фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Манчестер Сити» — фаворит на победу в Лиге чемпионов. Всё дело в том, каким составов они обладают, в каком стиле играют, какой менеджер ими руководит. Я уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд», — приводит слова Канселу известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «горожане» выиграли престижнейший еврокубковый турнир, обыграв в финале миланский «Интер» благодаря голу испанского полузащитника Родри. Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне португальский защитник сыграл во всех турнирах 30 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Анчелотти: Лига чемпионов — самый важный турнир для «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android