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«Фиорентина» не забила пять из шести пенальти в 2024 году

«Фиорентина» не забила пять из шести пенальти в 2024 году
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В воскресенье, 10 марта, состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Рома». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Соперники не выявили сильнейшего — 2:2.

На 80-й минуте, при счёте 2:1 в пользу «Фиорентины», защитник «фиалок» Кристиано Бираги не сумел реализовать пенальти. Таким образом, эта неудачная попытка с 11-метровой отметки стала для итальянской команды уже пятой из шести в 2024 году.

Италия - Серия А . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
1:0 Раньери – 18'     1:1 Ауар – 58'     2:1 Мандрагора – 69'     2:2 Д. Льоренте – 90+5'    

Незабитые пенальти «Фиорентины» в 2024 году:

Джакомо Бонавентура в игре с «Сассуоло» (Серия А);
— Жонатан Иконе в игре с «Наполи» (1/2 финала Суперкубка Италии);
Николас Гонсалес в играх с «Интером» и «Лацио» (Серия А);
— Кристиано Бираги в игре с «Ромой» (Серия А).

Единственным в составе «фиалок», кому удавалось реализовать пенальти в 2024 году, стал форвард М'Бала Нзола, поразивший ворота «Удинезе».

На данный момент «Фиорентина» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Флорентийцы набрали 43 очка после 28 матчей.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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