«Неужели думаешь, что за симуляцию не удалят?» Игорь Федотов — о футболисте «Ахмата»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» (2:0), Евгения Буланова, удалившего с поля полузащитника «Ахмата» Евгения Харина.

«Смелое решение принял Буланов на 45+2-й минуте. Смелое — потому что ключевое и при этом правильное. Если бы Буланов допустил ошибку, она считалась бы ключевой, хоть и не повлиявшей на результат.

Арбитр показал вторую жёлтую Харину за симуляцию. Вопросов здесь быть не может, и это проблема игрока «Ахмата», который получил первую жёлтую за то, что побежал к ассистенту и пихал ему. Ну ты же должен понимать, что у тебя уже есть карточка. Неужели думаешь, что за симуляцию не удалят? Конечно, удалят. Тем более ты предъявляешь судьям — наверняка они подрасстроились», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.