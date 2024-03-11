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Хавбек «Реала» Камавинга не исключил возможности завершения карьеры в клубе

Хавбек «Реала» Камавинга не исключил возможности завершения карьеры в клубе
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о своём возможном уходе из клуба.

«Реал» Мадрид – клуб мечты для всего мира. Могу ли я завершить карьеру здесь, в «Реале»? Да, конечно», – приводит слова хавбека Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В ноябре 2023 года Эдуарду Камавинга подписал новый контракт с «Реалом», который был рассчитан до 2029 года. В этом сезоне полузащитник сыграл в общей сложности 31 матч, в которых не отметился голом, но записал на свой счёт две голевые передачи. К «сливочным» французский хавбек присоединился в 2021 году, покинув «Ренн» за € 31 млн. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Камавинга на данный момент составляет € 90 млн.

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