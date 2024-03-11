Матч «Реала» с «Сельтой» стал знаменательным для Крооса и Модрича

Матч 28-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Сельтой» (4:0) стал для полузащитников «Королевского клуба» Тони Крооса и Луки Модрича юбилейной игрой в чемпионате Испании. Немец провёл в составе испанского клуба 300 матчей, а для хорвата прошедшая встреча стала 350-й. Об этом сообщает официальный сайт «Реала».

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вручил игрокам памятные футболки.

Напомним, немецкий полузащитник выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне Кроос провёл за клуб 37 матчей, в которых отметился забитым мячом и семью голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.