Московское «Торпедо» не смогло переиграть «Тюмень» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Лужники» (Москва). В статусе главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич (Москва). Игра закончилась ничейным исходом — 0:0.

Матч завершился без забитых мячей. Предупреждением отметился нападающий гостей Илья Порохов.

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. «Тюмень», в свою очередь, находится на пятой строчке, заработав 36 очков.

В следующем туре Первой лиги «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск» (матч пройдёт 18 марта в 18:00 мск), а «Тюмень» на домашней арене примет «Аланию» (18 марта в 17:00 мск).