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Московское «Торпедо» не смогло переиграть «Тюмень» в матче 22-го тура Первой лиги

Московское «Торпедо» не смогло переиграть «Тюмень» в матче 22-го тура Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Лужники» (Москва). В статусе главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич (Москва). Игра закончилась ничейным исходом — 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
11 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Тюмень
Тюмень

Матч завершился без забитых мячей. Предупреждением отметился нападающий гостей Илья Порохов.

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. «Тюмень», в свою очередь, находится на пятой строчке, заработав 36 очков.

В следующем туре Первой лиги «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск» (матч пройдёт 18 марта в 18:00 мск), а «Тюмень» на домашней арене примет «Аланию» (18 марта в 17:00 мск).

Турнирная таблица Первой лиги - 2023/2024
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