Игорь Федотов — о судье матча «Локо»: по лицу читается страх. Значит, человек не готов

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Чебана на матче 20-го тура чемпионата между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2).

«Проблема Чебана — ему просто дали не тот матч. Видно, что он испуган. По лицу, мимике, движению читается страх. Значит, человек не готов, и эти нервы нужно убирать. Боишься — посиди, а судить будут те, кто готов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, впервые в истории Российской Премьер-Лиги судья объявил решение на весь стадион. На 75-й минуте матча арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.