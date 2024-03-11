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Игорь Федотов — о судье матча «Локо»: по лицу читается страх. Значит, человек не готов

Игорь Федотов — о судье матча «Локо»: по лицу читается страх. Значит, человек не готов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Чебана на матче 20-го тура чемпионата между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«Проблема Чебана — ему просто дали не тот матч. Видно, что он испуган. По лицу, мимике, движению читается страх. Значит, человек не готов, и эти нервы нужно убирать. Боишься — посиди, а судить будут те, кто готов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, впервые в истории Российской Премьер-Лиги судья объявил решение на весь стадион. На 75-й минуте матча арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.

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