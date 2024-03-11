Стали известны условия нового контракта, который «Бавария» предлагает Дэвису — Плеттенберг

На этой неделе руководство «Баварии» провёдет переговоры с защитником Альфонсо Дэвисом о подписании нового контракта. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» предлагает новый контракт до 2029 года и зарплату в размере около € 11-13 млн в год (без учёта налогов). При этом Дэвис и его представители требуют около € 20 млн. «Бавария» хочет скорейшей ясности относительно будущего игрока. Если обе стороны не договорятся на этой неделе, игрок будет продан летом.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Дэвис может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщало Cadena Ser. По данным источника, переговоры о переходе футболиста находятся в финальной стадии. Сделка пока не согласована, но стороны близки к ней.

Напомним, текущее соглашение Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он забил один мяч и отдал три ассиста в 30 матчах за мюнхенцев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.