Агент Дэвиса — о будущем игрока «Баварии»: у нас нет ничего конкретного ни с одним клубом

Футбольный агент Недаль Хуосех, представляющий интересы защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, высказался о будущем своего клиента.

«Ни с одним клубом у нас нет ничего конкретного. Сейчас Альфонсо сконцентрирован на «Баварии». Мы рассмотрим все варианты для будущего в ближайшее месяцы», – приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Дэвис может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщало Cadena Ser. По данным источника, переговоры о переходе футболиста находятся в финальной стадии. Сделка пока не согласована, но стороны близки к ней.

Напомним, текущее соглашение Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он забил один мяч и отдал три ассиста в 28 матчах за мюнхенцев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.