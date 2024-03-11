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Первая лига: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 11 марта, матчем московского «Торпедо» и «Тюмени» (0:0) завершился 22-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 22-го тура:

«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 2:0;

«Енисей» — «Акрон» — 2:3;

«Волгарь» — «Химки» — 0:2;

«Шинник» — «Родина» — 0:2;

«Черноморец» — «СКА-Хабаровск» — 3:0;

«Кубань» — «Арсенал» — 0:0;

«Динамо» Махачкала — «Ленинградец» — 2:0;

«Алания» — «Сокол» — 0:0;

«Торпедо» — «Тюмень» — 0:0.

По итогам 22 туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 42 очка. На втором месте находится махачкалинское «Динамо» с 40 очками. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» (39 очков). В зоне прямого вылета из Первой лиги остались «Кубань», «Черноморец» и «Волгарь». Команда из Астрахани замыкает турнирную таблицу чемпионата с 20 очками.

Турнирная таблица Первой лиги - 2023/2024
Календарь Первой лиги - 2023/2024
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