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Созин: слова из Санкт-Петербурга про футбольную столицу вызывают улыбку

Созин: слова из Санкт-Петербурга про футбольную столицу вызывают улыбку
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал высказывания о том, что сейчас Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

«Слова из Санкт-Петербурга про футбольную столицу вызывают улыбку и смех. Да, конечно, сейчас вы столица, взяли последние пять чемпионатов. Но где «Зенит» был до этого, где он был до Кубка УЕФА? Если за «Спартак» болеют по всей стране, то за «Зенит» – в основном в ленинградской области. Поэтому и говорят больше про «Спартак», поэтому и новостей больше всего именно про эту команду», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Зенит» начиная с сезона-2018/2019 выиграл чемпионат России пять раз подряд. В нынешнем сезоне РПЛ команда после 20 туров находится на первом месте (40 очков).

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