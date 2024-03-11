Хавбек «Реала» Камавинга: задача команды на сезон — выиграть всё

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о задачах своей команды в нынешнем сезоне.

«Задача на сезон – выиграть с «Реалом» всё: удержать лидерство в Ла Лиге, демонстрировать хорошую игру в чемпионате и Лиге чемпионов. В таком большом клубе ты должен выигрывать все турниры, в которых участвуешь.

Возможно, мы встретимся с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, но мы никого не боимся. «ПСЖ» – отличная команда, как и все остальные, так что придётся отдать всё ради победы», – приводит слова Камавинга Get French Football News.

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Напомним, «Реал» не без труда одолел «Лейпциг» по сумме двух матчей (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и пробился в следующий раунд. После 28 туров «сливочные» лидируют в чемпионате Испании, набрав 69 очков и опережая «Жирону» на семь очков.