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Джейдон Санчо объяснил, почему не хочет возвращаться в «МЮ» в конце сезона

Джейдон Санчо объяснил, почему не хочет возвращаться в «МЮ» в конце сезона
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Игрок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо объяснил нежелание возвращаться на «Олд Траффорд» этим летом.

Санчо заявил, что откажется играть за «Манчестер Юнайтед» этим летом, если Эрик тен Хаг останется тренером, об этом сообщает Metro.

Ссора между футболистом и тренером «Манчестер Юнайтед» произошла из-за комментария тен Хага о Санчо после матча с «Арсеналом», который «красные дьяволы» проиграли со счётом 1:3. После этого английский футболист присоединился к дортмундской «Боруссии» на правах аренды на оставшуюся часть сезона.

В составе «Боруссии» Санчо успел провести 12 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и две голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет € 25 млн.

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