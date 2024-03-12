Константин Генич назвал следующего главного тренера «Спартака»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич поделился мнением, кто мог бы стать новым главным тренером московского «Спартака».
«Следующий тренер «Спартака» — Валерий Карпин. Скриньте», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» сформировало шорт-лист с возможными кандидатами на замену главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).
Босс «Спартака» Малышев ответил на актуальные вопросы: