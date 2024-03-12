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Константин Генич назвал следующего главного тренера «Спартака»

Константин Генич назвал следующего главного тренера «Спартака»
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич поделился мнением, кто мог бы стать новым главным тренером московского «Спартака».

«Следующий тренер «Спартака» — Валерий Карпин. Скриньте», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что руководство московского «Спартака» сформировало шорт-лист с возможными кандидатами на замену главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

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